Россия может выйти из Организации по запрещению химического оружия, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Созданная в конце 1990х на основании Конвенции о запрещении химического оружия ОЗХО, по словам российского дипломата, «теряет авторитет» и становится «местом для штамповки решений по неугодным режимам».

ОЗХО, напомним, подтвердила отравление ядом из семейства «Новичок» Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а в 2020-м — использование аналогичного боевого агента для покушения на Алексея Навального. Она же обвиняла власти Сирии в химической атаке в городе Дума в апреле 2018 года.

Российские власти заявляли о своей непричастности к инциденту со Скрипалями, отрицают отравление Навального, а использование химоружия в Сирии считают «инсценировкой».

Эти инциденты, по словам Небензи, свидетельствуют о том, что «вердикты без доказательств» стали нормальной практикой для работы ОЗХО.

Право называть виновных в химических атаках организация получила в июне 2018 года, когда на специальной сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия, был принят британский проект по расширению мандата ОЗХО.

Несмотря на противодействие России, Сирии и Ирана, резолюцию поддержали 82 страны. Против было подано 24 голоса.

«Мы не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии», — напомнил Небензя.

И тем не менее, Россия «может задуматься» о выходе из организации, если она «совсем потеряет авторитет», добавил он.