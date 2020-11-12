Россия может выйти из Организации по запрещению химического оружия

ОЗХО, напомним, подтвердила отравление ядом из семейства «Новичок» Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а в 2020-м — использование аналогичного боевого агента для покушения на Алексея Навального. Она же обвиняла власти Сирии в химической атаке в городе Дума в апреле 2018 года.
Российские власти заявляли о своей непричастности к инциденту со Скрипалями, отрицают отравление Навального, а использование химоружия в Сирии считают «инсценировкой».
Эти инциденты, по словам Небензи, свидетельствуют о том, что «вердикты без доказательств» стали нормальной практикой для работы ОЗХО.
Право называть виновных в химических атаках организация получила в июне 2018 года, когда на специальной сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия, был принят британский проект по расширению мандата ОЗХО.
Несмотря на противодействие России, Сирии и Ирана, резолюцию поддержали 82 страны. Против было подано 24 голоса.
«Мы не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии», — напомнил Небензя.
И тем не менее, Россия «может задуматься» о выходе из организации, если она «совсем потеряет авторитет», добавил он.
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