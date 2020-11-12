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Раскрыта мощь новых MacBook

Новый MacBook Air оказался мощнее ноутбуков на базе процессоров Intel. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на результаты тестов Geekbench.

Энтузиасты сравнили производительность ультрабука MacBook Air с процессором M1 с 16-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro, работающих на чипах от Intel. Согласно раскрытым результатам тестов, модель Air обошла все версии MacBook Pro, начиная от базовых и заканчивая топовыми. В частности, MacBook Air получил 1678 баллов в одноядерном и 7433 балла в многоядерном тестах. Самый дорогой 16-дюймовый MacBook Pro с чипом Intel i9 получил 1096 и 6870 баллов соответственно.

Журналисты отметили, что базовый MacBook Air имеет процессор M1 с частотой 3200 мегагерц, при этом MacBook Pro оснащен чипом Intel i9 с базовой частотой 2300 мегагерц с ускорением до 4800 мегагерц. «Результаты тестов — как в одноядерном, так и в многоядерном режимах — кажутся очень многообещающими», — заметили авторы издания.

Также выяснилось, что новый ультрабук Apple по производительности находится практически на одном уровне с моделью Mac Pro 2019 года — компьютером для профессионалов, ориентированным на самые сложные вычисления. «Цифры подтверждают, что M1 — самый быстрый чип из всех, когда либо производимых Apple», — уточняется в материале.

12 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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