Престарелая Мелани Гриффит показала фигуру

Мелани Гриффит по-прежнему в хорошей форме – или, как минимум, в удовлетворительной.

Экс-супруга Антонио Бандераса и бывшая трехкратная жена Дона Джонсона присоединилась к голливудским знаменитостям, которые празднуют победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Разумеется, Мелани Гриффит выступила соло — политический хор «Ура, за демократию!» состоит из отдельных исполнителей, удаленных друг от друга на сотни километров.

63-летняя кинодива позировала в коротком топе, вызвав у поклонников ассоциацию с одним из первых ее образов — секретарши Тесс Макгилл из «Деловой девушки». Из фильма 1988 года выпуска, между прочим! Обладательница «Золотого глобуса» и тинейджерской талии зримо доказала — у нее подтянутый животик и масса жизненной энергии, несмотря на почтенный возраст и многочисленные проблемы минувших лет.

Помог с демонстрацией флорист Джефф Литэм, вхожий в лучшие дома Беверли-Хиллз, особенно в такой значимый день.

Радостная Мелани пояснила, почему утро 8 ноября 2020 года настолько замечательно: «Мои друзья и вся наша страна начинают новую главу. Мы снова можем дышать и радоваться, у нас есть президент Байден и вице-президент Харрис! Мы снова можем обниматься, помня о социальной дистанции».

Гриффит уточнила, что на время съемок они с Литэмом сняли медицинские маски, но тут же их надели после фотосессии.

Отдельные поклонники посоветовали Мелани надеть не только маску, намекая на слишком фривольные наряды для 63-летней бабушки. Но очень сомнительно, что неукротимая кинодива прислушается к таким советам.