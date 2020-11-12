Полиция разогнала протестующих в центре Еревана

Полиция Армении разогнала митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который был организован партией «Сасна црер». Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, силы спецназа полиции очистили площадь Свободы в центре Еревана от демонстрантов. Задержаны были примерно 20 человек.

Как добавляет РИА «Новости», после разгона митинга сотрудники спецподразделения МВД сначала перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после чего, спустя короткий промежуток времени, выстроились в походные порядки и покинули площадь.

В настоящее время площадь пуста, однако на месте остаются ряд сотрудников патрульной службы МВД.

Агентство уточняет, что участники протестного митинга в Ереване направились к зданию Службы национальной безопасности Армении.

Напомним, что ранее представитель партии «Сасна црер» Ара Папян заявил на митинге, что «после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке». СМИ также сообщали о другой акции протеста с требованием отставки Пашиняна, которая была организована 17 оппозиционными партиями на площади около института древних рукописей «Матенадаран».