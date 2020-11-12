Опра Уинфри и Брэд Питт займутся экранизацией романа про рабство

Опра Уинфри и Брэд Питт займутся экранизацией бестселлера Та-Нехиси Коутс «Танцор на воде». Они выступят продюсерами фильма.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в проекте также примет участие Камила Форбс, которая была режиссером другой адаптации Коулс для HBO — «Между миром и мной».

По сюжету действие происходит на рабовладельческом юге. Хирам Уокер, главный герой, в детстве трагически теряет мать, а после несчастного случая обнаруживает у себя таинственную способность, позволяющую путешествовать ему на большие расстояния. Теперь задача героя — понять и принять эту силу, которая, судя по всему, каким-то образом связана с воспоминаниями о его матери.

Производством займется студия MGM, об актерском составе и дате выхода не сообщается.