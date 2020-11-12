На Эвересте появился 5G сигнал

На вершине самой высокой в ??мире горы Эверест появился 5G сигнал. Его запустили 30 апреля. Теперь желающие покорить Эверест смогут сразу сообщить миру о своих достижениях, попутно заливая фотографии в Instagram.



Оборудование для передачи сигнала установили в лагере для альпинистов на высоте 6,5 тысячи метров над уровнем моря. Для его работы раньше возвели две другие станции на высотах 5,8 и 5,3 тысячи метров, однако, теперь сеть есть даже на самой вершине.

Оборудование разворачивали на горе для исследований и определения ее высоты. Впоследствии оставят только станцию ??на высоте 5,3 тысячи метров над уровнем моря. Она будет обеспечивать сигналом базовый лагерь альпинистов. Другие два после проведения замеров разберут.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса восхождение на Эверест было запрещено до 30 апреля включительно.