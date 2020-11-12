Мерьем Узерли выходит замуж

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по роли Роксоланы в сериале «Великолепный век», выходит замуж.

Избранником звезды стал ее американский возлюбленный, имя которого артистка до сих пор держит в тайне. О мужчине известно, что он занимается бизнесом и они с Мерьем ждут совместного ребенка.

Как рассказала Узерли турецкому изданию Hürriyet, любимый сделал ей предложение гораздо раньше, однако затем началась пандемия коронавируса и пара решила отложить пышное празднование.

Сейчас Мерьем вместе с избранником живут в Германии, куда мужчина переехал вслед за своей невестой. Также с ними живет и 6-летняя дочь Мерьем от предыдущих отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. По словам актрисы, ее жених смог найти общий язык с девочкой и они прекрасно ладят.