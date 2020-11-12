Китайский дрон сможет обнаруживать самолеты и вертолеты, находящиеся поблизости

Китайская частная компания DJI запустила свой первый потребительский беспилотник, который сможет предупреждать о пребывающих поблизости самолетах и ??вертолетах с помощью своего контроллера.



Включение функции безопасности следует за многочисленными сообщениями о столкновениях с другими воздушными судами. Эта технология работает с использованием радио- и спутниковых сигналов для определения местоположения других воздушных судов с помощью системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B).

Тем не менее, фирма заявляет, что проблемы с цепочкой поставок, вызванные пандемией коронавируса, означают, что на данный момент Mavic Air 2 может біть представлен в Северной Америке. Покупателям в Европе и других странах будет предложена версия, не имеющая возможности отслеживать другие летательные аппараты. Потребители в родной стране фирмы, Китае, смогут сразу же купить дрон. Но хотя фирма начала принимать заказы, она не планирует начинать поставки до середины мая.

DJI является самым продаваемым в мире коммерческим производителем дронов с большим отрывом, и, как следствие, часто находится в центре внимания, когда возникает проблема безопасности. В мае 2019 года компания пообещала добавить свою систему AirSense ко всем будущим беспилотным летательным аппаратам весом более 250 г.