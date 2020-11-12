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Известного французского режиссера обвинили в изнасиловании

Известного режиссера обвинили в изнасиловании

Известного французского режиссера Давида Моро обвинили в изнасиловании его коллеги.

По словам технической специалистки, которая вместе с ним работала над фильмом «Король», мужчина неоднократно вел себя неподобающе, пишет «Le Parisien».

Женщина сообщила, что случай с изнасилованием произошел в сентябре вне работы. После этого ей пришлось уволиться. Также она рассказала другим участникам съемок о своем намерении обратиться в полицию.

Как отметил источник, Моро, ранее работавшего над популярными фильмами «Глаз» и «Притворись моим парнем», уже отстранили от съемок.

12 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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