«Глаза в разные стороны», — Ариана Гранде перестаралась с фотошопом

Ариана Гранде (Ariana Grande) неделю назад опубликовала на официальном YouTube-канале видео с текстом трека «34+35», которое уже зарекомендовало себя на платформе.

«9 млн просмотров 360 тыс. лайков 6,2 тыс. дизлайков 17,3 тыс. комментариев», — согласно статистике загруженного ролика.

Однако, это не все сюрпризы, которые связаны с релизом ее композиции. 12 ноября в Twitter появилось милое фото, которым артистка решила подразнить своих фолловеров перед предстоящей работой, ведь на YouTube в скором времени ожидается еще одна публикация.

Ари сидит в гримерной и снимает себя на камеру. Подписчицы, увлеченные визажом отмечают, что у Гранде очень милый макияж, в котором нет ничего лишнего: нюдовый оттенок губ, хороший равномерный и плотный тон, мягкая форма бровей, выраженная коррекция скул и носа, а также в меру использованный хайлайтер на кончике носа. Однако, другие нетизены подмечают, что девушка «надоела со своими фильтрами и перестаралась с фотошопом».