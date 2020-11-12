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«Глаза в разные стороны», — Ариана Гранде перестаралась с фотошопом

© Instagram / arianagrande

Ариана Гранде (Ariana Grande) неделю назад опубликовала на официальном YouTube-канале видео с текстом трека «34+35», которое уже зарекомендовало себя на платформе.

«9 млн просмотров

360 тыс. лайков

6,2 тыс. дизлайков

17,3 тыс. комментариев»,

— согласно статистике загруженного ролика.

Однако, это не все сюрпризы, которые связаны с релизом ее композиции. 12 ноября в Twitter появилось милое фото, которым артистка решила подразнить своих фолловеров перед предстоящей работой, ведь на YouTube в скором времени ожидается еще одна публикация.

Ари сидит в гримерной и снимает себя на камеру. Подписчицы, увлеченные визажом отмечают, что у Гранде очень милый макияж, в котором нет ничего лишнегонюдовый оттенок губ, хороший равномерный и плотный тон, мягкая форма бровей, выраженная коррекция скул и носа, а также в меру использованный хайлайтер на кончике носа. Однако, другие нетизены подмечают, что девушка «надоела со своими фильтрами и перестаралась с фотошопом».

«Обожаю ее, она всегда прекрасна! Такая прям девочка девочка и дайте уже номер ее мастера по ресницам!!!»

— шутливо пишет девушка.

12 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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