Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах

Турецкие военные появятся в Нагорном Карабахе и будут действовать на том же основании, что и российские миротворцы.Как сообщает Anadolu , об этом объявил в среду президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания парламентской фракции своей Партии справедливости и развития.

Выступая в парламенте Эрдоган поздравил народ Азербайджана с «исторической победой».

«Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану», — констатировал Эрдоган.

Утром, по его словам, был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня. Переговоры продолжатся после прибытия в Турцию российской делегации.

О том, что в зону конфликта помимо российской армии войдет турецкая, во вторник объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Кремле его слова поспешили опровергнуть. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — подчеркнул он, ссылаясь на документ о прекращении войны, который подписали Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян.

Согласно заявлению трех лидеров, азербайджанская армия останавливается на занятых ей позициях, а Армения возвращает Баку три района, занятых в ходе войны 1992-94 гг., оставляя за собой лишь Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с территорией страны.

Вдоль линии развертывается российский миротворческий контингент — 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Де-факто капитуляция Пашиняна вызвала массовые протесты. В среду тысячи демонстрантов, скандируя «Никол-предатель», вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьера.

Сам Пашинян признал соглашение катастрофой, но подчеркнул, что у него не было другого выбора, поскольку иначе Армению ждал военный разгром.

«Степанакерт находился под прямой угрозой, и, по оценкам Генерального штаба и президента Нагорного Карабаха, город был не очень хорошо защищен. Если бы его захватили, то тысячи наших солдат остались бы в блокаде, и в результате мы потеряли бы также и те территории, которые удалось сохранить благодаря соглашению», — сказал Пашинян.