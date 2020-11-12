Майли Сайрус позировала полностью обнаженной в гробу Азербайджан прокомментировал крушение Ми-24 фразой «на войне как на войне» » Экспорт Израильского оружия в Азербайджан: что, когда, сколько

ПУ барражирующих боеприпасов IAI Harop и их применение. При первых президентах Азербайджана, Аязе Муталибове (1990-1992), Исе Гамбаре (и.о. в 1992) и Гейдаре Алиеве (1993-2003) какой-либо информации о поставках израильского оружия в Азербайджан небыло. С 2003 г. президентом Азербайджана является Ильхам Алиев (сын Гейдара Алиева), и именно на его период приходится израильский военный экспорт в эту страну. Причём насколько это известно сейчас, первый контракт был подписан в 2005 г. – с компанией «Израильская Военная Промышленность» (IMI) на поставку РСЗО Lynx и ракет к ним. Первые свидетельства наличия израильского оружия в Азербайджане появились в 2008 г. Тогда на военном параде были замечены бойцы армейского спецназа со штурмовой винтовкой «Тавор» TAR-21. В том же году появились публикации о поставках РСЗО Lynx и ракет к ним, БПЛА Aeronautics Orbiter и Aerostar и др. Однако информация о по настоящему огромной сделке появилась лишь в начале 2012 г. – было опубликовано о подписании в 2011 г. сделки на 1.6 млрд долларов между «Израильской Авиационной Промышленностью» (IAI) и не названной азиатской страной. Всего через месяц, 26.02.12, американская газета The Washington Post сообщила, что речь идёт об Азербайджане. Впоследствии эта информация подтвердилась. До сих пор подробности этого контракта не известны. То что подтверждено – в его рамках Азербайджану был поставлен ЗРК «Барак-8» и значительное количество БПЛА различных типов. А 13.12.16, во время уже упомянутого визита Нетаньягу в Баку, Ильхам Алиев среди прочего сказал, что Азербайджан заключил с Израилем различные долгосрочные соглашения на закупку вооружений и другой оборонной продукции на общую сумму в 5 млрд долларов. Речь идёт о всех контрактах, заключённых до сих пор, включая уже выполненные. С тех пор прошло уже почти 4 года, соответственно были и новые контракты, но об их объёме не сообщалось. Итак, что известно о израильских поставках в Азербайджан с точки зрения типов вооружения и их количества? БПЛА, включая барражирующие боеприпасы БПЛА явно занимают первое место среди израильских военных поставок в Азербайджан. Если по ряду категорий израильский импорт играет существенную долю в вооружении ВС Азербайджана (ПТРК, 120-мм миномёты, БР и РСЗО, сторожевые катера и корабли, бронеавтомобили), в других он явно второстепенен (САУ, стрелковое оружие), в третьих его нет вообще (танки, БМП, БТР, пилотируемая авиатехника), то по БПЛА доля израильского импорта была не просто на первом месте: в течении почти 12 лет (с 2008 и по лето 2020 г.) ВС Азербайджана были полностью укомплектованы израильскими БПЛА (включая барражирующее оружие). И лишь несколько месяцев назад ситуация изменилась: Азербайджан получил из Турции вооружённые БПЛА Bayraktar TB2 и ударные мультикоптеры STM Kargu. Интересно также то, что Азербайджан сотрудничает одновременно со всеми крупными и рядом мелких израильских производителей БПЛА. Первым в 2007 г. стала Aeronautics (3-й по размеру производитель, с 02.09.19 принадлежит «Рафаэль»), в 2008 г. первый контракт был подписан с «Эльбит» (2-й производитель), а в рамках сделки 2011 г. началось сотрудничество с IAI (1-й производитель). А были ещё контракты с BlueBird Aero Systems и EMIT Aviation (последняя закрыта в 2010 г.). Сотрудничество с Aeronautics не ограничилось только покупкой. На предприятии Azad Systems (AZAD Sistemlər; согласно ряду источников это – совместное предприятие азербайджанского производственного объединения «Шарг» и Aeronautics) в районе Буку ведётся лицензионное производство 3 типов БПЛА Aeronautics: Aerostar, Orbiter-1K (местное название Zərbə-K, т.е. «Зарба-К») и Orbiter 2M (местное название Zərbə, т.е. «Зарба»). В мае 2011 г. министр оборонной промышленности Явер Джамалов сказал, что до конца 2011 г. планируется произвести 60 БПЛА этих типов. По другим данным полномасштабное производство началось только в 2013 г. Скорее всего производство Aerostar являлось сборкой из готовых комплектов, а вот выпуск Orbiter 2M был в значительной доле локализован. Далее было налажено производство и барражирующих боеприпасов Orbiter-1K. Следует отметить, что БПЛА практически всегда поставляются как системы, в каждую из которых входит то или иное количество собственно БПЛА. В случае с Азербайджаном повсеместно говорится о БПЛА, а сколько имеется систем для тех или иных аппаратов – не указано. Итак, какие типы БПЛА и барражирующих боеприпасов купил Азербайджан в Израиле? Aeronautics Aerostar – по SIPRI первые 4 куплены в 2007 г. и поставлены в 2008 г. Далее около 10 куплены в 2010 г., поставлены в 2011-2012 гг., с частичным производством в Азербайджане. Т.е. всего 14. По Википедии сейчас 3 имеется в СВ, 4 в ВВС.

Aeronautics Orbiter-1K – по SIPRI не менее 100 заказаны в 2016 г. (сумма контракта – 20 млн долларов), примерно 80 поставлены в 2016-2019 гг. (в 2017 г. выполнение данного контракта было приостановлено, но после проверок – возобновлено). В т.ч. собирается или производится в Азербайджане.

Aeronautics Orbiter-2M – выпускается в Азербайджане, выпущено не менее 40.

Aeronautics Orbiter-3 – по SIPRI около 10 заказаны в 2016 г., все поставлены в 2016-2017 гг.

Elbit Hermes 450 – по SIPRI около 10 куплены в 2008 г. и поставлены в 2011-2013 гг. В некоторых источниках встречается большая цифра – 15.

Elbit Hermes 900 – по SIPRI около 2 куплены в 2017 г. и поставлены в 2017-2018 гг. В некоторых источниках встречается куда большая цифра – 15.

Elbit SkyStriker – по SIPRI около 100 куплены в 2016 г., поставлены в 2018 г. Впервые замечены в Азербайджане 10.01.19 при их демонстрации Ильхаму Алиеву.

IAI Searcher-2 – по SIPRI 5 куплены в 2011 г. и поставлены в 2013 г. По другим данным куплено 10, не менее 5 сохранились на 2020 г.

IAI Heron-1 – по SIPRI 5 куплены в 2011 г. и поставлены в 2013 г. По другим источникам на 2015 г. у Азербайджана имелось 15 Heron. Возможно подразумевались 5 систем с 15 БПЛА. Состоят на вооружении ВВС Азербайджана.

IAI Heron-TP – о наличии этих БПЛА у Азербайджана сообщил международный институт стратегических исследований IISS (International Institute for Strategic Studies) со штаб-квартирой в Лондоне. В Википедии на русском сказано, что «ВВС Азербайджана — по состоянию на 2016 год, на вооружении имелось 15 шт.». Однако, другие источники это не подтверждают. Возможно спутано с Heron-1.

IAI Harop – по SIPRI около 50 куплены в 2015 г., поставлены в 2015-2016 гг. Известно о их применении против Армении с апреля 2016 г. Запускаются из мобильных ПУ на 9 контейнеров. Цифра 50 – слишком мала, возможно речь шла только о первой партии, а общее количество поставленных этих аппаратов скорее всего измеряется сотнями.

BlueBird Aero Systems ThunderB – о поставках данного аппарата в Азербайджан не сообщалось, но 02.04.16 такой был захвачен в Нагорном Карабахе

EMIT Aviation Sparrow – о поставках данного аппарата в Азербайджан не сообщалось, но 25.10.20 такой был сбит в Нагорном Карабахе

Но и это не всё. Есть ещё 2 аппарата, которые связывают с Израилем. Elbit Hermer 200 – на сайте «Эльбит» такого аппарата нет и небыло. Собственно само название заявлено Ираном. Предполагается, что это БПЛА фирмы «Эльбит», созданный специально для Азербайджана и другим клиентам не поставлявшийся. В 2011 г. армяне сбили такой над Нагорным Карабахом, а в 2014 г. – Иран над своей территорией.

На военном аэродроме Азербайджана в Евлахе были выявлены аж 61 самолёт Ан-2 одновременно. Насколько это известно, используют им в беспилотном режиме для выявления армянской ПВО в Карабахе. По некоторым источникам они превращены в полноценные БПЛА. Кто помогал Азербайджану в этом проекте не известно, как варианты называют Израиль и Турцию.

Среди перечисленных выше, Orbiter-1K, SkyStriker и Harop – это барражирующие боеприпасы (loitering munition). Orbiter-1K и SkyStriker запускаются с катапульт (выполненных в виде колёсных прицепов), для Harop, как сказано выше, есть специализированная ПУ на грузовике на 9 ТПК. Orbiter-1K и SkyStriker оснащены электродвигателями и практически бесшумны. Harop имеет поршневой двигатель, что создаёт сильный демаскирующий шум при подлёте к цели, впрочем это даёт возможность разбежаться и укрыться расчётам, но времени на эвакуации техники всё равно нет. Приведу некоторые характеристики этих аппаратов, прочие – по ссылкам: Orbiter-1K – масса 13 кг, 3-кг осколочная БЧ, время пребывания в воздухе до 2.5 часов, дальность до 100 км (pdf на сайте компании; статья Википедии);

SkyStriker – масса 35 кг, 5-кг или 10-кг БЧ, время пребывания в воздухе 2 часа (с 5-кг БЧ) или 1 час (с 10-кг БЧ), дальность до 40 км (pdf на сайте компании; статья Википедии);

Harop – масса 135 кг, 16-кг или 23-кг БЧ, время пребывания в воздухе до 9 часов (с 16-кг БЧ) или 6 часов (с 23-кг БЧ), дальность до 200 км (по связи) или до 1,000 км (по топливу); фото неразорвавшейся 16-кг БЧ опубликованы: производства «Рафаэль», реальная масса 15.2 кг, содержит 5.7 кг ВВ PX139 (статья Википедии).

С поставкой в Азербайджан барражирующих боеприпасов Orbiter-1K связан известный скандал 2017 г. При демонстрации этих аппаратов в Азербайджане от операторов Aeronautics потребовали применить их по реальным армянским целям. Те отказались, несмотря на давление собственного руководства. Далее пуски якобы выполнили сами руководители израильской делегации, но из-за отсутствия практического опыта в цель они не попали. Aeronautics сразу отвергла эти обвинения. МО Израиля начало проверку и в августе 2017 г. временно заблокировало выполнение контракта. Насколько это известно, проверка показала, что никакие пуски израильским персоналом по реальным армянским целям не проводились, после чего в 2018 г. контракт был разблокирован. Стрелковое оружие и гранатомёты Выше уже было сказано о винтовках «Тавор» TAR-21 производства «Израильская Оружейная Промышленность» (IWI). Были сообщения, что Азербайджан закупит крупные партии этих винтовок и даже наладит их серийное производство. Однако, в 2010 г. предпочтение было отдано лицензионному производству АК-74М («Хазри» в Азербайджане; производство началось в 2011 г., на 15.05.19 было выпущено более 100,000 штук). TAR-21 (а также «Тавор» X95) так и остались в армейском спецназе, а также в полиции и морской пехоте. Спецназ использует и пистолет-пулемёты «Узи». Также имеется информация о ручных пулемётах «Негев», причём его называют «стандартным армейским ручным пулемётом». Что касается РПГ, сообщалось о наличии в Азербайджане B-300 и «Шипон» производства IMI. ПТРК Spike-LR для нужд СВ (устанавливаются бронеавтомобилях Plasan Sand Cat). Число комплексов неясно, что касается ракет, то по SIPRI первые 100 были куплены в 2008 г. и получены в 2009-2010 гг. Ещё 250 – куплены в 2015 г. и получены в 2016 г.

Spike-ER – для сторожевых катеров Shaldag Mk V и ПТРК на базе Plasan Sand Cat.

Spike-NLOS – для сторожевых кораблей OPV-62 (каждый корабль несёт 20 таких ракет: 8 на ПУ и 12 запасных). С 2018 г. устанавливаются и на вертолёты. Возможно используют эти ракеты и в сухопутном варианте. По SIPRI 250 ракет куплены в 2013 г. и получены в 2014-2018 гг. Скорее всего, реально куплено куда больше этих ракет.

LAHAT – на вертолётах Ми-17. По SIPRI около 100 ракет были куплены в 2013 г. и получены в 2015-2016 гг. Вертолеты несут по 2х4 ПУ LAHAT и ЭО станцию обнаружения и наведения MOSP-3000D. Азербайджан стал первым известным иностранным заказчиком комплекса LAHAT в вертолётном варианте (SkyBow). Возможно есть и сухопутный вариант на БА.

Бронетехника Т-72 – Азербайджан имеет значительное количество танков Т-72, некоторые источники говорят о 325 машинах, другие о 470. Часть из них прошли модернизацию про программе Aslan (она же SIM-2) при поддержке компании «Эльбит». Танки получили динамическую защиту, современную систему управления огнём, навигационную систему и другую электронику.

Т-55 – Азербайджан имеет 95 танков этого типа, они считаются устаревшими и находятся на хранении. Сообщалось о планах переоборудования части или даже всех этих машин во вспомогательную бронетехнику при поддержке израильских фирм, и даже в тяжёлые БТР по типу израильского «Ахзарит».

БМП-2 – Азербайджан имеет 30-33 таких БМП на службе, ещё некоторое количество – на хранении (по некоторым данным число БМП-2 на хранении – около 220). Сообщалось, что эти машины (состоящие на службе) прошли модернизацию до уровня БМП-2М при поддержке компании «Эльбит».

230 БА Plasan Sand Cat («Каракаль»; на шасси коммерческого пикапа Ford F550). В т.ч. 110 заказаны в 2015 г. и поставлены в 2016-2018 гг., 10 из них – с ПТРК Spike-LR (в составе турели Samson MLS фирмы «Рафаэль»). В 2017 г. заказаны и в 2018 г. получены 10 со 120-мм миномётом Spear Mk2. Часть Sand Cat оснащены системами электрооптики для наблюдения на больших дистанциях, днём и ночью. Другие имеют турели Mini Samson фирмы «Рафаэль» с 12.7-мм пулемётами НСВТ. Есть также самоходный ПТРК с ракетами Spike-ER и медико-эвакуационный вариант.

90-150 бронированных джипов AIL Storm (М-242 «Суфа-2»). Первые 10 были заказаны в 2008 г. и поставлены в 2009-2010 гг.

80-110 БА на базе командкара AIL Abir (М-462 «Абир»).

Артиллерия, БР и РСЗО БР LORA – 4 ПУ и 50 ракет. По SIPRI заказаны в 2017 г. и получены в 2018 г.

РСЗО Lynx – 30 ПУ, на базе КамАЗ-6350 (8х8). Каждая несёт по 2 контейнера с ракетами одного из 3 видов: 122-мм «Град» (турецкие Т-122, 20 ракет в контейнере), 160-мм LAR-160 (корректируемые AccuLAR, 13 ракет) или 306-мм Extra (4 ракеты). Последние 2 типа – производства IMI. В Азербайджане эти 3 варианта носят наименования Dolu-1, Leysan и Shimsek. По SIPRI, первые 6 ПУ и 50 ракет Extra были закуплены в 2005 г. и получены в 2006 (ПУ) и 2008-2009 (ракеты). Скорее всего, LAR-160 были закуплены также в 2005 г.

155-мм колёсные САУ ATMOS-2000 – 5. Заказаны в 2008 г., получены в 2010 г. (скорее всего реально речь идёт о ATMOS M46, самоходном варианте 130-мм пушки М-46; Азербайджан имеет на вооружении не менее 36 таких пушек, а также различные 152-мм пушки, гаубицы и САУ, калибр же 155 мм не является для этой страны стандартным).

120-мм самоходные миномёты Cardom – 50 (на шасси Mercedes). SIPRI говорит о примерно 10 (заказаны в 2008 г., получены в 2010-2011), но скорее всего речь шла только о первой партии.

120-мм самоходные миномёты Spear Mk2 – 47 (на базе Plasan Sand Cat, устанавливаются также на БТР-70). Как и в случае с Cardom, SIPRI говорит только о 10 (заказаны в 2017 г., получены в 2018 г.), по-видимому речь идёт о первой партии.

РЛС ПВО и ЗРК Долгое время в различных источниках сообщалось о заказе Азербайджаном 1-2 РЛС EL/M-2080 Green Pine (т.е. РЛС ПРО, используемых в системе «Хец»). Эта информация не подтвердилась, например SIPRI уже убрал её из своей БД. Также нет подтверждения покупки ЗРК SPYDER-SR и «Железного купола» (о намерении Азербайджана купить ЖК писали в 2016 г.). 2 EL/M-2288 AD-STAR – заказаны в 2014 г., получены в 2016 г. РЛС управления воздушным движением и раннего предупреждения в интересах ПВО. Имеет 2 версии, стационарную дальнего действия EL/M-2288ER и мобильную средней дальности EL/M-2288MR. Нет информации, какую версию купил Азербайджан.

EL/M-2106NG – РЛС ПВО малой дальности, сколько именно было куплено – не сообщалось.

EL/M-2084 MMR – универсальная РЛС для задач ПВО, засечки артбатарей противника и корректировки собственного артогня. Например, в АОИ используются как в артиллерийских войсках, так и в батареях ПВО/ПРО «Железный купол» и «Праща Давида». Есть сообщения, что Азербайджан купил не менее 4 таких РЛС.

ЗРК «Барак-8» (Barak-LR) – 1 дивизион с РЛС EL/M-2084, 9 буксируемых ВПУ на 8 ракет каждая, мобильный пункт управления. Часть сделки 2011 г. По SIPRI получены в 2016 г., включая примерно по 40 ракет Barak-8 и Barak-8ER. Другие источники говорят о покупке 75 ракет обоих типов.

Корабли и катера В 2013 г. Азербайджан подписал контракт с компанией «Израильские Судоверфи» по строительству сторожевых кораблей и катеров для ВМС Азербайджана. Катера собирались в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в бакинском посёлке Тюркан. 6 пограничных сторожевых катеров Shaldag Mk V, собирались в 2014-2015 гг. Несут номера от S-301 до S-306.

6 пограничных сторожевых кораблей OPV-62 (на базе корпуса «Саар-4.5»), собирались в 2015-2019 гг. Несут номера от S-201 до S-206.

2 корвета «Саар-72» – были сообщения о намерении Азербайджана купить 2 таких корабля, даже утверждалось о начале строительства первого в 2016 г., но подтверждения этому до сих пор нет. О «Саар-72»

Поставка кораблей означает и поставку систем вооружения и оборудования для них: каждый OPV-62 несёт ПУ Rafael MLS NLOS для ракет Rafael Spike-NLOS, 23-мм АУ Rafael Typhoon и две 12.7-мм Rafael Mini Typhoon, РЛС Elta EL/M-2228X SGRS, ЭО систему обнаружения и управления огнем Rafael Toplite и комплекс выстреливаемых помех Rafael Wizard;

каждый Shaldag Mk V несёт ПУ Rafael Typhoon MLS ER для ракет Rafael Spike-ER, 23-мм АУ Rafael Typhoon и две 12.7-мм Rafael Mini Typhoon, ЭО систему Rafael Toplite.

В 2012 г. сообщалось, что уже упомянутая сделка 2011 г. включает и ПКР «Габриэль-5». Подтверждения этому до сих пор нет, первым известным покупателем этой ракеты стала Финляндия. Прочее Израильский военпром, как известно, в первую очередь продаёт не платформы, а различные системы и услуги. Электрооптику и приборы ночного видения, средства связи и электронной разведки и т.п. Некоторые из этих систем перечислены выше в связи с модернизацией бронетехники (Т-72 и БМП-2), вертолётов (Ми-17), поставками кораблей и катеров. Замечены в Азербайджане системы ЭО Elbit Long View CR для артиллерийских корректировщиков, симуляторы для поставляемых ПТРК. Скорее всего есть немало и другого, но информация на сей счёт отсутствует. Также сообщалось, что через Израиль в Азербайджан поставлялось и чешское вооружение Ролик с ПУ Harop.

загрузка...