Что мы знаем о предполагаемой первой семье США

На фото: в центре Джо Байден с супругой Джилл, слева за Джилл — общая дочь Эшли, рядом сын Джо Байдана Бо, внизу его супруга, справа сын Хантер с первой женой и четыре внучки и внук.

В 1977 году Джилл и Джо поженились. Для обоих это был второй брак, первая супруга Байдена вместе с годовалой дочерью погибли в автокатастрофе, два брата Бо и Хантер чудом выжили. Джил работала учителем в штате Делавер, когда познакомилась с Джо на съезде демократической партии. В 2008 года Барак Обама выиграл выборы, и Джо Байден стал вице президентом США. В 2009 году супруги переезжает в Вашингтон и Джилл продолжает работать преподавателем и второй леди США до 2017 года. У четы есть общая дочь Эшли (39 лет), представленная общественности как активистка (выигрывала гос финансирование на развитие образовательных программ в учебных заведениях) и дизайнер одежды. Эшли замужем за пластическим хирургом, детей нет.

На стене надпись ее бренда Livelihood Inc. В инстаграмме марки первая запись от 2017 года и видимо в 2017 все и закончилось.

В 2015 году Бо Байден умер от рака головного мозга. У Джо Байдена (77 лет) на настоящий момент шесть внучек и один внук. Две последние малышки были рождены в 2018 года от Хантера и неизвестной широкой общественности девушки (отцовство устанавливалось через суд), а в 2019 году Хантер Байден (50 лет) женился повторно на режиссере Мелиссе Коэн (32 года) и в марте 2020 родилась у них девочка.

Напомню, в 1987 году 46-летний Джон Байден баллотировался на пост президента США, но случился публичный скандал с плагиатом и демократическая партия приняла решение снять его кандидатуру.

http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/184163_chto-my-znaem-o-predpolagaemoy-pervoy-seme-ssha