Беременная Эмма Робертс снялась для обложки глянца: «Мне пришлось заморозить яйцеклетки из-за проблем»

Совсем скоро 29-летняя Эмма Робертс и ее 36-летний бойфренд Гарри Хедлунд впервые станут родителями: пара ждет мальчика. Незадолго до родов звезда сериалов «Королевы крика» и «Американская история ужасов» приняла участие в фотосессии для американского Cosmopolitan.

Автором съемки стала Саша Самсонова, украинский фотограф и близкая подруга Кайли Дженнер. Фотосессия прошла в одном из особняков на холмах в Лос-Анджелесе, а самыми запоминающимися стали кадры, сделанные возле бассейна: на одном из них беременная Эмма предстает в черном бикини, легкой накидке и на каблуках.

Эмма Робертс

Так рада поделиться этими кадрами с вами, ребята! Спасибо Cosmopolitan за мою первую «беременную» обложку. Интервью брала невероятная Стефани Далер, а снимки делала не менее талантливая Саша Самсонова,

— анонсировала Робертс выход нового номера в своем инстаграме.

В беседе со своей близкой подругой и журналистом Стефани Далер Эмма призналась, что беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Несколько лет Робертс боролась с бесплодием: по словам звезды, проблемы с фертильностью возникли у нее из-за эндометриоза, который появился в подростковом возрасте, но не был диагностирован врачами. Актриса также призналась, что по совету врачей она некоторое время назад даже заморозила свои яйцеклетки, чтобы однажды стать мамой.

Когда я узнала о своих проблемах с фертильностью, то была просто шокирована. Я чувствовала, что сделала что-то не так. Я была так рада узнать, что я не одинока в этом, — призналась Эмма.

Узнав о своих проблемах с женским здоровьем, Робертс углубилась в эту тему и узнала, что эндометриоз может вызывать выкидыши и бесплодие, после чего у нее появился страх никогда не познать радость материнства. Эмма признается, что забеременеть у нее получилось ровно в тот момент, когда она перестала без конца думать о своей фертильности.

Это звучит глупо, но когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, — это его отсутствие,

— поделилась своим опытом Робертс.

Звезда также призналась, что сейчас полностью здорова и хорошо себя чувствует. По словам Эммы, в период беременности она постоянно чувствует себя голодной и усталой, поэтому была вынуждена полностью перестроить свой ритм под новое состояние.

Видеть, как мое тело меняется снаружи и изнутри, — самый дикий опыт в моей жизни. Удивительно и прекрасно, однако иногда мне кажется, что мое тело кто-то попросту украл,

— поделилась эмоциями Эмма.

Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс

Напомним, что с Гарри Хедлундом Эмма Робертс встречается уже больше года. Сначала коллеги по цеху просто дружили, а потом поняли, что хотят быть вместе. До романа с Хедлундом Робертс длительное время состояла в отношениях с Эваном Питерсом: они неоднократно расставались и сходились, а в какой-то момент даже обручились. Свадьбой дело так и не закончилось: об окончательном разрыве Робертс и Питерса стало известно как раз после того, как актриса впервые была замечена в компании с Хедлундом.