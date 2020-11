Как решить финансовые затруднения с помощью ломбарда В России за криптовалюту будут сажать » Bellingcat и The Insider: полковник ГРУ координировал проект бывшей сотрудницы RT, публиковавший фейки о крушении MH17 Полковник ГРУ Сергей Чебанов согласовывал публикации проекта Bonanza media, посвященного крушению малазийского «Боинга» в Донбассе, а также поездку его сотрудников в самопровозглашенную ЛНР. Об этом сообщили Bellingcat и The Insider со ссылкой на биллинги звонков и переписку Чебанова, предоставленную хакерами. Bonanza media в 2019 году основали бывшая сотрудница RT Яна Ерлашова и голландский блоггер Макс ван дер Верфф. Они выпускали 28-минутный фильм о катастрофе и публиковали документы Объединенной следственной группы, полученные в результате взлома ее серверов, настаивая на непричастности России к катастрофе. Из документов это не следовало, отмечала «Медуза». Они также говорили об украинском истребителе в небе перед крушением, эту версию отрицало Минобороны РФ. Ерлашова летом 2019 года во время показов их фильма регулярно звонила Чебанову на номер, который тот зарегистрировал на имя несуществующей пожилой грузинской женщины, утверждают расследователи. В начале января 2020 года Ерлашова при подготовке поездки в ЛНР для съемки нового фильма созванивалась со службами аренды аудиооборудования RT и отправляла Чебанову по почте фото своего паспорта и паспорта оператора RT Виталия Бирюкова, которые через помощника главы ГРУ Андрея Ильченко передали замглавы МИД ЛНР Анне Сороке. Сорока отвечала, что визит надо согласовать с «фейсами и АП». Сотрудники Bonanza media проводили съемки в Донбассе 15-19 января, отмечают Bellingcat и The Insider. Ерлашова в это время созванивалась с Сорокой, а Ильченко, когда те добирались до границы, звонил «высокопоставленному начальнику таможни». В феврале 2020 года Ерлашова также согласовывала с Чебановым по почте промо-пост к другому фильму о MH-17, а в мае — статью сотрудничающего с RT голладнского журналиста о судебном процессе по делу о катастрофе. После этого в материал добавили положения с критикой Bellingcat, которые «полностью выбелили историю со своим highly-likely».

