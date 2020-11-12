Акции китайских гигантов пережили исторический обвал

Гиганты технологического сектора экономики Китая пережили двузначный обвал котировок на биржах Шанхая, Шеньчженя и Гонконга на фоне решения властей ужесточить регулирование отрасли.Пять «звезд» китайского Nasdaq за два дня пошевели на 290 млрд долларов — cумму, сопоставимую с ВВП ЮАР, после того, как Государственная администрация регулирования рынков КНР объявила о планах покончить с антиконкурентными практиками — такими, как обязательная эксклюзивность (запрет продавать продукцию на других платформах), навязывание услуг и дифференциация клиентов на основе данных об их расходах.

Акции Alibaba рухнули на 9,8% в среду и 14,4% за два дня, отрезав от капитализации крупнейшего китайского онлайне-ритейлера 117 млрд долларов.

Обвал котировок и антимонопольная реформа стали новым ударом по империи миллиардера Джека Ма после неожиданного срыва IPO Ant Group — материнской структуры платежной системы AliPay. Шахайская биржа отменила первичное размещение акции, которое обещало стать крупнейшим в мире (34 млрд долларов), ссылаясь на изменения в законодательстве и позицию биржевого регулятора, поддержавшего жесточение контроля за монополиями.

«Мы должны учиться на международном опыте и расширять антимонопольные расследования, чтобы обеспечить справедливый рынок», — заявил на пресс-конференции в среду вице-председатель Комиссии по регулированию банков и страхования КНР (CBIRC) Лянь Тао.

Вслед за Alibaba на ожиданиях государственного давления посыпались акции финтех-конкурентов. Бумаги Tencent и JD.com рухнули на 11,4% и 17,2% за два дня (75 млрд и 23 млрд долларов в пересчете на капитализацию). Акции Xiaomi обвалились на 12,1%, Meituan — на 11%.

Антимонопольная реформа «означает конец эпохи, она фундаментально изменит конкурентную среду для китайских интернет-компаний», говорит Скотт Ю, юрист Zhonglun Law Firm.

Предложенные властями проекты в случае принятия свернут индустрию с пути развитию, к которому она привыкла, говорит аналитик Citigroup Алисия Ян. Например, предлагается запретить таргетированную рекламу и рекомендации продуктов, которые используют почти все торговые платформы.

В отличие от экспертов, трейдеры смотрят на ситуацию проще. «Власти просто говорят всем большим компаниям: вы должны играть по нашим правилам, даже если вы гиганты как Ant Group. Вы все должны подчиняться указаниям», — сказал FT трейдер крупной китайской брокерской компании.