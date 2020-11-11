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Знаменитости массово надели белье красного цвета и запустили новый тренд

Кристин Макгиннесс

Знаменитости и популярные в Instagram модели массово опубликовали фотографии, на которых они позируют в красном нижнем белье, и запустили новый тренд. На снимки обратили внимание в The Sun.

Редакторы издания предположили, что выбор упомянутого цвета обусловлен приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт поделилась в соцсетях кадрами в кружевном комплекте алого оттенка бренда Lounge, дополнив свой образ белой рубашкой.

Участница того же телешоу Хлоя Ферри сфотографировалась в кружевном бюстгальтере красного цвета и праздничной шапке в тон, а фитнес-модель и телезвезда Кристин Макгиннесс попозировала боком к камере в нижнем белье бордового оттенка.

В свою очередь британская телеведущая Джорджия Стил поделилась снимком в кружевном комплекте багрового оттенка с деталями в виде ремешков бренда Boux Avenue.

 

11 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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