Все 7 планет Солнечной системы видны в ноябре невооруженным глазом в ноябре

В ноябре все любители наблюдать за ночным небом смогут увидеть редкое явление — все семь планет Солнечной системы будут видны невооруженным глазом.

Венера будет самой яркой, но вы также сможете увидеть Меркурий, Марс, Сатурн и Юпитер.

Запасайтесь биноклем, чтобы рассмотреть Уран и Нептун.

Марс, Сатурн и Юпитер лучше всего видны вечером, а лучшее время наблюдения за Венерой — по утрам.

Меркурий

Все, кто живет в северном полушарии, смогут увидеть Меркурий утром в первые недели ноября.

Планета достигнет максимальной утренней элонгации 10 ноября, когда она будет находиться в 19 градусах к западу от Солнца.

Элонгация — угол между Солнцем и планетой с точки зрения человека, стоящего на Земле. Например, представьте себе, что вы смотрите на небо, видите Солнце и немного слева — яркую планету. Если бы вы прочертили треугольник, соединяющий вас, Солнце и планету и измерили угол треугольника, где вы находитесь, это и будет элонгация.



Венера

Венера станет самой яркой планетой на ночном небе.

Она уже достигла наибольшей элонгации 12-13 августа. Однако планета остается яркой и видимой невооруженным глазом до конца этого года. Многое зависит от того, где вы живете.

В средних северных широтах Венера в начале ноября будет видна за три часа, а к концу месяца за 2,5 часа до восхода Солнца.

Те, кто живет ближе к экватору в начале месяца смогут наблюдать ее за 2 часа, а в конце за 1,55 минут до восхода Солнца.

В южном полушарии Венера появится за 1,5 часа до восхода Солнца весь месяц.

Хотя к середине ноября яркость Венеры уменьшится почти в два раза по сравнению с июлем, ее видимая звездная величина составит -3.9, и это намного ярче, чем у других планет.

Вы сможете заметить Венеру, как близкую к Меркурию «звезду».

Наблюдайте за убывающей Луной в утреннем небе, сопровождаемой Венерой и Меркурием 12-13 ноября.

Марс

Марс оказался в центре внимания еще в октябре. Он был ярче, чем когда-либо, и в следующий раз мы сможем наблюдать это явление только в сентябре 2035 года.

Он достиг точки оппозиции в небе, то есть находился в противоположной от Солнца точке с точки зрения наблюдателя на Земле.

Так как орбита Земли меньше, чем у Марса, мы сейчас отдаляемся от планеты, и она начинает постепенно тускнеть на ночном небе.

Если вы сейчас посмотрите на небо, и увидите яркую красную «звезду», это скорее всего будет Марс.

Юпитер и Сатурн

В ноябре вы сможете увидеть Юпитер и Сатурн, как только зайдет Солнце. Наблюдать за ними можно будет до конца года.

В средних северных широтах Юпитер и Сатурн заходят в середине вечера, а в южном полушарии остаются до поздней ночи.

В декабре 2020 года произойдет Большое соединение этих планет. Такое событие происходит раз в 20 лет. В этом году сближение будет максимальным с 1623 года.

И Юпитер и Сатурн будут очень яркими весь ноябрь. Они опустятся чуть ниже во время захода Солнца. Если у вас есть телескоп, можете понаблюдать за этими планетами, чтобы получить более четкое представление о них.

Юпитер намного ярче Сатура, так что ищите его первым, а затем используйте как ориентир, чтобы обнаружить Сатурн. Чтобы увидеть кольца и спутники этих планет, придется вооружиться телескопом.

Уран и Нептун

Обе эти планеты будут видны вечером в ноябре, но их будет сложно четко увидеть без дополнительной помощи.

Вам понадобится бинокль, чтобы разглядеть Уран и хороший телескоп или бинокль дальнего видения, чтобы наблюдать за Нептуном.

Уран кажется сине-зеленым, он немного больше и ярче поздним вечером в начале ноября.

По мере того, как небо становится темнее с убывающей Луной, вам будет легче разглядеть и Нептун.

Чтобы знать, в каком именно направлении смотреть, можете скачать приложение с картой ночного неба, которое поможет определить положение звезд и планет в зависимости от вашего местоположения.