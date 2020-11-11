ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за минувшую неделю: число зараженных в мире за семь дней выросло на 3,6 миллиона. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает ТАСС.

При этом количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 54 тысячи, что на 9 тысяч больше, чем неделей раньше.

«За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 миллиона. Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54 процента) и почти половине (47 процентов) новых смертей», — отмечается в сообщении организации.