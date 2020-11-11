«Верните Джонни Деппа в «Фантастические твари»: фанаты пригрозили бойкотом картины

Если Джонни Депп не вернется на съемки фильма «Фантастические твари» по мотивам поттерианы, поклонники звезды Голливуда устроят бойкот. Петиция, в которой фанаты актера высказывают угрозу сорвать премьеру, появилась на портале Change.org.

В ленте Депп должен был играть придуманного Джоан Роулинг волшебника Грин-де-Вальда, но провел на съемочной площадке всего один день. Его убрали из кастинга после того, как суд отказался назвать клеветой статью в The Sun, в которой Джонни обвиняли в избиении его тогдашней жены Эмбер Херд.

«Хотим, чтобы его вернули!» — пишут поклонники Деппа, называя судебное решение несправедливым.

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Если компания Warner Bros. не прислушается к публике, мы бойкотируем фильм, предупредили они.

Ранее стало известно, что третья часть «Фантастических тварей» не выйдет на экраны в ноябре 2021 года, виной чему пандемия. Теперь премьера ожидается в июле 2022 года.