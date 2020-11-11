В Венгрии хотят внести в Конституцию определение пола

Правительство Венгрии предложило внести в Конституцию страны поправки, по которым пол человека может быть определен только при его рождении и всю его жизнь закон будет сохранять его гендерную идентичность, сообщает агентство Index.

«Основа семейных отношений — брак. Мать — это женщина, отец — мужчина», — говорится в еще одной поправке.

Другая поправка предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой.

О подготовке таких поправок в фейсбуке сообщила глава Минюста страны Юдит Варга. По ее словам, эти изменения должны усилить защиту страны, семьи и детей «от современных западных трендов в идеологии, которые ставят под угрозу право ребенка на здоровое развитие».

В мае 2020 года в Венгрии запретили менять графу «пол» в документах.