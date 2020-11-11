В первом в Израиле ресторане с искусственным мясом можно съесть сэндвич с курицей

Основой меню ресторана The Chicken стал бургер, приготовленный на основе хрустящего куриного филе с булочкой. Вкус популярного блюда ничем не отличается от приготовленного с использованием традиционного мяса цыплят.

В новом ресторане The Chicken в Тель-Авиве посетитель может попробовать курятину, выращенную из клеток в биологическом реакторе, расположенном в соседнем помещении, отделенным от зала стеклянным окном. Посетителям не надо оплачивать блюда из искусственной курятины, стратап SuperMeat, производящий искусственное куриное мясо, просит только оставлять отзывы о своей продукции.

Разработка технологии стартапа SuperMeat ведется уже три года и основана на птичьих стволовых клетках, обладающих естественной способностью бесконечно размножаться. Эксперты отмечают высокую производительность биореакторов, способных увеличивать массу мяса на 50% в сутки. Разработчики приводят пример, что такая производительность эквивалента способности птицефермы на 1000 голов, продуцировать ежедневно 500 взрослых, уже выращенных цыплят.

Таким образом использование технологии SuperMeat позволит решить проблему жестокого отношения к птицам, которые содержатся на птицефермах в стесненных неестественных условиях. Также обеспечивается предотвращение перенасыщения мяса антибиотиками, и решается вопрос с устранением риска возникновения очередной пандемии передающейся от птиц.

В настоящее время ведется работа по получению разрешения на торговлю искусственным куриным мясом от регуляторов США USDA и FDA. На протяжении двух лет мясо планируется продавать в рестораны, а уже через пять лет компания планирует развернуть производство в промышленных масштабах.

Источник: fastcompany