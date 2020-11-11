В Китае за 10 секунд взломали iPhone 11 Pro и iOS 14

Традиционное соревнование легальных хакеров Tianfu Cup, проходящее в Китае, является аналогом международного состязания в области информационной безопасности Pwn2Own. Мероприятия Tianfu Cup проходят с 2018 года, после запрета наложенного властями Китая на участие национальных специалистов по кибербезопасности в международных соревнованиях «белых» хакеров. В текущем, 2020 году призовой фонд Tianfu Cup составил 1 210 000 долларов.
Правила состязаний легальных китайских хакеров, во многом похожи на условия конкурсов Pwn2Own: эксперты по информационной безопасности должны в короткое время выявить ранее не обнаруженные уязвимости и «взломать» заданное приложение или гаджет. По правилам соревнований каждая команда имела 3 попытки для выполнения заданной цели всего по 5 минут каждая.
Участники успешно протестировали свои эксплойты на следующем программном обеспечении и устройствах:
• iOS 14 установленную на iPhone 11 Pro, на ее взлом потребовалось 10 секунд
• Samsung Galaxy S20
• Windows 10 2004 (сборка за апрель 2020)
• Ubuntu
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Adobe PDF Reader
• Docker (Community Edition)
• VMWare EXSi (гипервизор)
• QEMU (эмулятор и виртуализатор)
• Прошивки роутеров TP-Link и ASUS
Команды сумевшие взломать iOS 14 на iPhone 11 Pro, получили призы на сумму 180 000 долларов. В общем зачете победила команда Qihoo 360, завоевавшая 744,5 тысяч долларов (61,5%). На втором месте с 258 000 долларов (21,3%) оказалась команда Ant-Financial Light-Year Security и на третьем частный специалист по информационной безопасности Панг, получивший 99 500 долларов (8,2%).
По правилам соревнований, сведения про все выявленные в ходе состязаний уязвимости уже переданы представителям компаний Samsung, Google, Apple и другим.
Источник: TianfuCup
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