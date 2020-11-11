В Армении арестован лидер оппозиционной партии

Армянская полиция арестовала оппозиционного лидера и еще несколько человек, которые в среду попытались устроить митинг, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с заключением соглашения о прекращении огня, которое положило конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

В числе арестованных оказался лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, сообщил в Facebook член его партии.

Уличные митинги запрещены в связи с военным положением, введенным в Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.