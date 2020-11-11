Ученые — Вселенная сильно нагревается

Выяснилось, что средняя температура газа во Вселенной выросла в 10 раз за 10 млрд лет. На сегодняшний день она достигла около 2 млн градусов Кельвина — это примерно 2 млн градусов по Цельсию.

«По мере развития Вселенной гравитация объединяет темную материю и газ в космосе в галактики и их скопления, то вызывает сопротивление и нагрев газа», — объясняет И-Куан Чан, научный сотрудник Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо.

Ученые использовали новый метод, который позволил им оценить температуру газа вдалеке Земли (т. е. еще дальше назад во времени). Показатели сравнили с температурой ближе к Земле (и в настоящее время). Результаты исследования подтвердили, что Вселенная со временем становится горячее из-за гравитационного коллапса космической структуры, и, похоже, нагрев лишь усиливается.

Чтобы понять, как температура Вселенной меняется с течением времени, исследователи использовали данные, собранные двумя миссиями — Planck (Планк) и Sloan Digital Sky Survey (Слоановский цифровой небесный обзор).

Планк — астрономический спутник Европейского космического агентства (ЕКА), созданный для изучения вариаций космического микроволнового фона (реликтового излучения).

Слоановский цифровой небесный обзор — проект широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещения звезд и галактик при помощи 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико.

Ученые объединили данные двух миссий и оценили расстояния до горячих газов поблизости и вдалеке с помощью измерения красного смещения. Его астрофизики используют для оценки возраста далеких космических объектов. («Красное смещение» получило свое название из-за природы удлинения длины волн света. Чем дальше что-то находится во Вселенной, тем больше длина).

Наблюдаемый свет от объектов в глубоком космосе старше, чем их свет более близких к Земле. Этот факт, вместе с методом оценки температуры по свету, позволил исследователям измерить среднюю температуру газов в ранней Вселенной — которые находятся далеко от Земли, — и сравнить показатели со средней температурой ближайших космических объектов на сегодняшний день.

Исследователи обнаружили, что газы около космических объектов, расположенных ближе к Земле, достигают температуры около 2 млн градусов Кельвина. Это примерно в 10 раз выше температуры газов вокруг объектов, находящихся дальше на расстоянии и во времени.

По словам Чанга, Вселенная нагревается из-за естественного процесса образования галактик и структур. Это не связано с потеплением на Земле.