Том Холланд поделился первым снимком со съемок «Человека-паука 3»

В американском городе Атланта продолжаются съемки «Человека-паука 3». Новинка Marvel оказалась во всех мировых СМИ благодаря новому фото актера Тома Холланда, который показал карантинные правила на съемочной площадке.

Перед камерой Том Холланд появился в обычном костюме Человека-паука. Наверх супергеройского наряда актер надел медицинскую маску, призвав образом всех соблюдать правила карантина. Снимок, который знаменитость опубликовал в инстаграме, уже успел облететь весь мир.

«Носите маску, у меня вот две», – написал он к фото.

Фотография рассмешила многих поклонников Тома Холланда, ведь они не ожидали такого снимка супергероя, адаптированного под современные реалии. В то же время многие поддержали актера и также призвали всех не пренебрегать правилами ВОЗ и во время пандемии не снимать медицинские маски.

Что известно о «Человеке-пауке 3»

Съемки 3 части «Человека-паука» начались после ослабления карантина для представителей киноиндустрии. Правительство США все же ввело обязательный масочный режим, однако позволило возобновить съемки запланированных проектов. Поэтому неудивительно, что Том Холланд в кадре появился с этим карантинным аксессуаром.

Сейчас сюжет ленты не рассекречивают, ведь съемки новинки Marvel начались в середине октября 2020 года. Журналисты The Hollywood Reporter узнали из неофициальных источников, что в ленте должен появиться Доктор Стрэндж, роль которого мастерски исполняет Бенедикт Камбербэтч. Кроме этого, в фильме можно будет увидеть Марису Томей, Зендею, Джейкоба Баталона, Тони Револори и Джейми Фокса в образе Электро. В сети уже распространили первые фото со съемочной площадки, которые сделали папарацци.