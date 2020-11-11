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Телохранитель Джоли и Питта рассказал об их главном страхе

Брэд Питт и Анжелина Джоли

Марк Биллингем, бывший телохранитель актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, рассказал об их главном страхе. Об этом сообщает Woman’s Day.

По словам 53-летнего Биллингема, больше всего звезды переживали, что их детей могут похитить, и очень серьезно относились к окружению детей.

«Работать с такими известными людьми было здорово. Я многому научился у них, они многому научились у меня, и прелесть совместной работы заключалась во взаимном уважении», — отметил Биллингем. Он добавил, что единственное, что его удивляло в поведении артистов, — это «то, что у них было время на все, от семейной жизни до работы и благотворительности».

11 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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