Стало известно, как охрана президента США вышвырнула из лифта Леонардо Ди Каприо

Пользовательница тиктока поучаствовала в тренде о неприятном опыте общения со знаменитостями и рассказала, как её брат выгнал из лифта мировую звезду Леонардо Ди Каприо. Но расстроены комментаторы не из-за поступка родственника девушки, а из-за предполагаемой реакции Лео — и кому-то даже сложно поверить, что актёр повёл себя высокомерно.

В соцсетях достаточно популярны рассказы о том, как знаменитые на весь мир персоны ведут себя просто и скромно с незнакомцами, не зазнаваясь из-за своего статуса и показывая себя как по-настоящему приятных людей (чемпион по таким историям — Киану Ривз). Но в конце октября в тиктоке появился противоположный тренд — о случайных конфликтах со звёздами. Запустила его, согласно Know Your Meme , тиктокерша, описавшая свою мини-войну в инстаграме с комиком и телеведущим Бобом Сагетом.

Одним из самых виральных роликов в рамках флешмоба стало видео девушки из Флориды по имени Каталина — её пост за 31 октября собрал больше четырёх миллионов просмотров. 28-летняя американка рассказала, что в бытность Джорджа Буша-младшего президентом США её брат состоял в наряде охраны государственного секретаря Штатов Колина Пауэлла.

Они были в Вегасе по каким-то делам, и из соображений безопасности в отеле, в котором они остановились, для Колина Пауэлла был зарезервирован целый лифт. Ну, они стоят в лифте, ждут, когда закроются двери, и тут какой-то парень подходит и пытается зайти внутрь.

Брат тиктокерши, которого она описала как крупного мужчину, по её словам, подошёл к незнакомцу и вежливо объяснил: тот не может воспользоваться лифтом, так как он забронирован для госсекретаря. Но молодой человек не собирался отступаться.

Этот парень смотрит на него [на брата] и говорит: «Простите, вы знаете, кто я такой?» На что мой брат взглянул на него сверху вниз и такой: «Да, я знаю, мистер Ди Каприо». И затем он вышвырнул его из лифта!

На этом эпичном моменте девушка и закончила рассказ.