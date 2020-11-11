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Стало известно, как охрана президента США вышвырнула из лифта Леонардо Ди Каприо

Пользовательница тиктока поучаствовала в тренде о неприятном опыте общения со знаменитостями и рассказала, как её брат выгнал из лифта мировую звезду Леонардо Ди Каприо. Но расстроены комментаторы не из-за поступка родственника девушки, а из-за предполагаемой реакции Лео — и кому-то даже сложно поверить, что актёр повёл себя высокомерно.

Одним из самых виральных роликов в рамках флешмоба стало видео девушки из Флориды по имени Каталина — её пост за 31 октября собрал больше четырёх миллионов просмотров. 28-летняя американка рассказала, что в бытность Джорджа Буша-младшего президентом США её брат состоял в наряде охраны государственного секретаря Штатов Колина Пауэлла.

Они были в Вегасе по каким-то делам, и из соображений безопасности в отеле, в котором они остановились, для Колина Пауэлла был зарезервирован целый лифт. Ну, они стоят в лифте, ждут, когда закроются двери, и тут какой-то парень подходит и пытается зайти внутрь.

Брат тиктокерши, которого она описала как крупного мужчину, по её словам, подошёл к незнакомцу и вежливо объяснил: тот не может воспользоваться лифтом, так как он забронирован для госсекретаря. Но молодой человек не собирался отступаться.

Этот парень смотрит на него [на брата] и говорит: «Простите, вы знаете, кто я такой?» На что мой брат взглянул на него сверху вниз и такой: «Да, я знаю, мистер Ди Каприо». И затем он вышвырнул его из лифта!

Зашёл как-то Лео Ди Каприо в лифт, а его оттуда выгнали. Видео о встрече с актёром разочаровало людей в звезде

На этом эпичном моменте девушка и закончила рассказ.

11 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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