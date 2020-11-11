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Сталлоне выставит на аукционе свои знаменитые «киношные» наручные часы

Сталлоне выставит на аукционе свои "киношные" наручные часы

Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне собирается выставить наручные часы из своей личной коллекции на аукционе в Нью-Йорке, сообщает Hypebeast.

Сообщается, что всего на продажу будут выставлены пять моделей.

Известно, что среди них часы, в которых актер снимался в фильме «Дневной свет» в 1996 году, их стоимость оценивается в $40–80 тысяч. Кроме того, на аукционе будет представлена другая «киномодель»: часы, в которых Сталлоне появился в боевике «Неудержимые 3» (их стоимость оценивают в $60–120 тысяч).

Ожидается, что самым дорогим лотом станут часы актера, стоимость которых оценивается в $350–700 тысяч.

Аукцион проведет дом Philips 12 декабря.

11 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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