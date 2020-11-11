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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Власти США задумали ввести новые санкции в отношении строящегося российского экспортного газопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg.

Ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний, уже сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства трубопровода или собирающихся это сделать.

Новые санкции будут включены в оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2021 год. Соответствующего соглашения достигли члены обеих палат Конгресса: Палаты представителей и Сената.

Первые санкции в отношении «Северного потока-2» были введены в конце прошлого года, незадолго до планового окончания работ. Из-за них проект вынуждена была покинуть швейцарская компания Allseas, предоставившая судно-трубоукладчик.

Впоследствии ему нашли замену — российское судно «Академик Черский», однако у него возникли проблемы из-за невозможности заключить договор страхования. Страховые компании опасаются принимать участие в проекте из-за риска попасть под санкции США, которые носят экстерриториальный характер.

11 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, США, Украина ﻿
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