Создан смартфон с восемью камерами

В Китае запатентовали смартфон с восемью камерами. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Заявку на регистрацию патента, одобренную в начале октября 2020 года, подала компания Lens Technology Co. Ltd. По словам журналистов, китайский производитель сотрудничает с Apple, Samsung, Huawei и другими корпорациями. В частности, компания выпускает дисплеи для часов Apple Watch. Согласно документам, созданный инженерами концептуальный аппарат имеет восемь объективов, расположенных на задней панели — по два сенсора на каждом углу.

Журналисты предположили, что основная камера состоит из ультраширокоугольных, широкоугольных и телескопических объективов. В зависимости от режима съемки могут быть задействованы несколько объективов или сразу все сенсоры. Авторы также обратили внимание на несколько модулей вспышки и отверстие для микрофона, расположенное в верхней части задней панели.

С передней стороны смартфон не имеет вырезов и выемок для фронтальной камеры. Из этого журналисты сделали вывод, что селфи-камера интегрирована в дисплей устройства. В материале сообщается, что цель регистрации патента неизвестна — это может быть как концепт, так и реальный прототип, созданный перед непосредственным производством девайса.