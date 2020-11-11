«Слишком красивая» девушка стала жертвой собственной привлекательности

21-летняя американка Луна Бенна (Luna Benna), зарабатывающая на жизнь продажей снимков на OnlyFans, рассказала о том, как ее заблокировали в приложении для знакомств Tinder. Ее аккаунт приняли за фейковый, потому что на фотографиях она была «слишком красивой», пишет Daily Mail.

По словам девушки, она стала жертвой собственной привлекательности. Впервые она зарегистрировалась в Tinder в 2017 году. Бенна надеялась найти любовь и получала огромное количество внимания от других пользователей приложения. Ей предлагали оплатить отпуск или дать денег, если она согласится на встречу. Один из собеседников даже предложил ей пожениться. Бенна подчеркнула, что встречалась с людьми из Tinder всего пару раз.

При этом в приложении для знакомств было множество других аккаунтов, владельцы которых использовали фотографии американки. Многие из тех, кто притворялся Бенной, были проститутками. В итоге девушку заблокировали в Tinder, так как в приложении посчитали, что она украла чужие снимки. Однако незадолго до блокировки она познакомилась там с мужчиной, с которым позже вступила в отношения.