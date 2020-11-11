Шинейд О’Коннор будет лечиться от тяжелой наркозависимости

53-летняя Шинейд О’Коннор сообщила в твиттере, что она собирается пройти реабилитацию после перенесенных травм и будет лечиться от наркозависимости. Певица сказала, что последние шесть лет для нее были очень травматичными, но следующий год будет посвящен выздоровлению.

В этом году я потеряла любимого человека, и это так сильно повлияло на меня, что я ненадолго пристрастилась к наркотикам. Я выросла с множеством травм, со мной жестоко обращались в детстве. Потом я занялась музыкальным бизнесом. Я так и не научилась вести нормальную жизнь. У меня никогда не было времени, чтобы прийти в себя. Я не была готова к этому,

— добавила она.

Еще в 2017 году певица появилась в ток-шоу «Доктор Фил», чтобы рассказать о сексуальном, эмоциональном и физическом насилии со стороны своей матери, с которым она столкнулась в детстве. Она также призналась, что в то время хотела покончить жизнь самоубийством.

Если я воспользуюсь этим временем, чтобы поправиться, я буду в отличном эмоциональном состоянии всю жизнь. Если я этого не сделаю, то не буду. Если бы вы знали, как прошли мои последние шесть лет, вы бы поняли, о чем я говорю. Я объясню все очень четко в 2022 году,

— поделилась тогда звезда.

Она также сообщила, что перед отъездом на лечение выпустит «дурацкий альбом», а ее мемуары выйдут в июне 2021 года.

Лечение начнется на следующей неделе, так что до тех пор я буду писать о том, что происходит в соцсетях. В основном о том, какой же полный говнюк Дональд Трамп. И какой же он глупый. С таким же успехом они могут просто поручить Путину открыто руководить США, поскольку он в любом случае руководит ею четыре года,

— подытожила она.

Весной певица планировала выступить в странах Европы. Концерты в Ирландии были запланированы на июнь, но пандемия нарушила все планы. По словам певицы, ее бы уже не было в живых, если бы она не говорила открыто о своих проблемах с психическим здоровьем. О’Коннор признавалась, что она не из тех «творческих личностей», которым страдания приносят удовольствия.