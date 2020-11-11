Сборы «Тенета» по миру едва покрывают затраты

По данным Deadline, мировые сборы «Тенета», последней ленты Кристофера Нолана, достигли 350,8 млн долларов.

С учётом пандемии коронавируса, а также повторного закрытия кинотеатров во многих странах, дойдёт ли фильм до 400 млн долларов — большой вопрос. В начале октября у картины «в кармане» было только 307 млн долларов, то есть на сборы последних 43 млн долларов потребовался целый месяц. И скорость дальнейших заработков наверняка замедлится ещё сильнее.

При этом, как стало известно ранее, в цифровом виде и на носителях лента выйдет лишь 15 декабря.