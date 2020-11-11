Разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Соперничество США, Китая и России способно довести до новой мировой войны. Такие опасения высказывают в чешкой разведке.

Уже, как сказано в отчете спецслужбы, зафиксирована «первая стадия» подготовки глобального противостояния. Она, в частности, состоит в том, что у возможных «активных участников» Третьей мировой «формируется» соответствующее «мировоззрение». Стороны также подыскивают нужные им «технологические инструменты».

Среди причин «зарождения» нового мирового конфликта в разведке называют падение значимости международного права и всплеск случаев манипулирования общественным сознанием, информирует РИА «Новости».

Как добавляет «Коммерсант», чешские разведчики констатировали, что рост напряженности между тремя мировыми державами ведет к тому, что противоречия возникают и между союзными им странами.