Путин заявил, что Россия самая вооруженная страна в мире и давно «всех обогнала»

У России нет необходимости втягиваться в «изматывающую гонку вооружений», поскольку российское оружие уже «на десятилетия» опережает разработки ведущих военных держав мира.

Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

С 2011 года бюджет РФ потратил почти 20 триллионов рублей на производство и закупку оружия. И теперь, по словам Путина, у России есть «все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов».

«Впервые в истории наша страна, Россия, выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире. И, скорее всего, еще долго не будут иметь аналогов», — цитирует Путина ТАСС.

В армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, и доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%, привел статистику президент РФ.