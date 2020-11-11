Муж Сары Джессики Паркер назвал секрет их крепкого брака В Китае за 10 секунд взломали iPhone 11 Pro и iOS 14 » Президент Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону после терактов в Европе Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону в рамках борьбы с терроризмом, передает BFM TV. «Реформировать Шенген — значит, остаться свободными, но в безопасности», — заявил он на «мини-саммите» по борьбе с терроризмом, на котором также присутствовали Австрия и Германия. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Французский президент предложил разработать общие базы данных ЕС, организовать обмен информацией между странами Евросоюза, укрепить внутреннюю систему безопасности и закончить внедрение системы регистрации имени пассажира (PNR).

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