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Пашинян объяснил армянам, почему они капитулировали

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему страна согласилась на тяжелые для Еревана условия договора о прекращении войны в Карабахе.

По словам политика, это было сделано, чтобы вслед за падением Шуши избежать захвата азербайджанской армией столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — города Степанакерта.

«Если бы продолжались боевые действия, с очень большой вероятностью пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс», — сказал он в ходе онлайн-трансляции на Facebook. Пашинян подчеркнул, что Армения «была вынуждена» подписать соглашение о мире.

11 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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