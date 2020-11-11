Украинского миллиардера Григоришина осудили на четыре года в России Том Холланд поделился первым снимком со съемок «Человека-паука 3» » Пашинян объяснил армянам, почему они капитулировали Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему страна согласилась на тяжелые для Еревана условия договора о прекращении войны в Карабахе. По словам политика, это было сделано, чтобы вслед за падением Шуши избежать захвата азербайджанской армией столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — города Степанакерта. «Если бы продолжались боевые действия, с очень большой вероятностью пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс», — сказал он в ходе онлайн-трансляции на Facebook. Пашинян подчеркнул, что Армения «была вынуждена» подписать соглашение о мире.

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