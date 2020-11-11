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Папа римский призвал молиться за роботов

Искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Об этом заявил папа Римский Франциск, его заявление опубликовано на YouTube.

Понтифик призвал верующих всего мира молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству», чтобы плоды технического прогресса не привели к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.

Ранее Ватикан совместно с Microsoft и IBM составили список принципов, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.

11 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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