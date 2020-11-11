Описаны сценарии жизни Трампа после поражения на выборах

По словам бывших помощников Трампа, нельзя исключать вероятности того, что он решит снова баллотироваться на высший пост страны в 2024 году. «Я бы абсолютно точно включил его в список людей, которые, вероятно, будут баллотироваться в 2024 году», — отметил бывший глава администрации Белого дома Мик Малвани. Таким образом Трамп может стать вторым после Гровера Кливленда президентом в истории США, который вернулся на свой пост спустя четыре года после окончания первого срока.

В пользу такого варианта развития событий говорит то, что Трампу, по всей видимости, нравится быть участником предвыборной гонки и выступать перед своими сторонниками на массовых митингах. Кроме того, отмечает агентство, результаты выборов свидетельствуют о том, что республиканец по-прежнему пользуется большой поддержкой населения: Трамп сумел получить 71,5 миллиона голосов, что стало рекордной цифрой для проигравшего кандидата.

С другой стороны, Трамп может захотеть вернуться к прежним делам и попытаться спасти свою бизнес-империю от убытков, которые она несла за годы его президентства, считают эксперты. Как отмечает BBC News, компания политика Trump Organization владеет сетью отелей и полей для гольфа в США, Великобритании, Индонезии, ОАЭ, Индии, Турции и на Филиппинах. При этом пандемия коронавируса нанесла по ней серьезный удар: по данным Forbes, состояние Трампа сократилось на 1 миллиард долларов за время распространения инфекции.

Кроме того, негативным образом на бизнесе отразилась и политика, которую вел Трамп и которую многие считали противоречивой. «Теперь, если вы собираетесь провести свадьбу в отеле Трампа, это действительно заявление, чего не было до его президентства», — пояснил профессор Школы менеджмента Келлогга Северо-Западного университета Тим Калкинс. Репутационные потери понесли и компании, принадлежащие родственникам политика. Так, ряд крупных ретейлеров отказался работать с брендом дочери Трампа Иванкой после того, как та заняла пост советника в Белом доме. Таким образом, считают эксперты, в случае избрания такого пути Трампу придется решить очень много проблем.

Еще один вариант дельнейшей карьеры Трампа предполагает, что он может стать медиамагнатом. Ранее он уже снимался в реалити-шоу, а за годы пребывания у власти сумел стать еще более заметной фигурой в медиапространстве. По словам экспертов, политик может запустить свой собственный канал или начать сотрудничать с одной из существующих телекомпаний консервативного толка. Среди возможных партнеров Трампа называют One American News Network (OANN) или Newsmax.

Также существует вероятность, что Трамп, как и его предшественники на президентском посту, займется написанием мемуаров или подпишет соглашение с создателями подкастов или фильмов. Так, Барак Обама вместе со своей женой Мишель в свое время смогли заключить контракты на создание мемуаров о себе на 65 миллионов долларов, а Джордж Буш-младший получил за книгу о себе аванс в 10 миллионов долларов. Кроме того, известно, что у Обамы заключено многомиллионное соглашение с Netflix, а Билл и Хиллари Клинтон имеют контракты на подкасты.

Теоретически возможно, что Трамп захочет просто уйти на пенсию. В США экс-президенты имеют право на получение пенсии в размере более чем 207 тысяч долларов год, на различные медицинские льготы, покрытие командировочных расходов и расходов на персонал, а также на пожизненную охрану сотрудниками спецслужб. Подобное обеспечение позволило бы бывшему политику посвятить свое время благотворительности, игре в гольф и созданию собственной президентской библиотеки. Однако эксперты сомневаются, что в случае с Трампом такой сценарий действительно вероятен, поскольку он привык находиться в центре внимания.