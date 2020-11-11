Муж Сары Джессики Паркер назвал секрет их крепкого брака

Мэттью Бродерик в новом интервью признался, благодаря чему они с Сарой Джессикой Паркер счастливы так много лет.

Отношения главной звезды «Секса в большом городе» с актером Мэттью Бродериком длятся уже почти 30 лет, а официально пара в браке 23 года. На днях муж Сары Джессики Паркер в интервью на одной из радиостанций затронул тему личной жизни и признался, в чем секрет их крепкой семьи. Как оказалось, все гениальное просто.

«Я продолжаю работать над нашими отношениями, она — буквально мой лучший друг. Вы хотите услышать от меня какое-то клише, но я не знаю никакого секрета. Я очень благодарен ей за все и очень люблю ее. Это удивительно», — рассказал Мэттью.

Мужчина даже сейчас не может поверить, что они с Сарой Джессикой Паркер прошли столь долгий путь вместе и по-прежнему любят друг друга.

«Я действительно не осознаю этого, потому что это не похоже на правду. Я не могу поверить, например, что моему сыну уже 18 лет. Я никогда не играл со своей женой на сцене или в кино, а еще никогда не играл с ней в реальной жизни», — говорит актер.