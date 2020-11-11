Мэттью Макконахи рассказал как отказался от съемок в фильме за 14,5 млн долларов

Американский актер Мэттью Макконахи оказался очень принципиальным человеком, ведь смог отказаться от съемок в фильме за бешеные деньги ради великой цели. Об этом необычном случае лауреат «Оскара» рассказал в интервью Daily Pop.

Если кто-то уже забыл, то раньше Мэттью был достаточно востребованным актером в жанре романтическая комедия. За его плечами работа в таких фильмах, как «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней» и т.д.

Как оказалось, мужчине не очень нравилось играть вечно влюбленных героев, поэтому в конце концов он отказался сниматься в подобных картинах, чтобы посвятить себя более серьезным историям.

Не вернулся Макконахи к подобным ролям даже тогда, когда ему предложили аж 14,5 миллионов долларов (407 миллионов гривен) за съемки в романтической комедии.

Нет, я ни разу об этом не пожалел. Это был период двухлетней творческой паузы. Когда мне назвали сумму, я подумал: «Вы издеваетесь?». Было трудно сказать «нет», но я знал, что хочу сниматься в фильмах для своей души. Отказавшись от этого, я действительно укрепил свою позицию. Я подумал — это хорошо, что я не сломался. – вспоминает актер.

После этого случая он сидел без работы долгих 14 месяцев, но эта ситуация стала определенным сигналом для Голливуда, что он готов к чему-то большему.