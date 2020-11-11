McDonald’s начнет производить искусственное мясо для бургеров

McDonald’s планирует запустить в следующем году производство собственной веганской котлеты для бургеров McPlant, пишет CNBC.

Пока речь идет о заменителе говядины, но в будущем в ресторанах сети может появиться и веганская курица. В проекте участвует производитель искусственного мяса Beyond Meat. Инвесторы предположили, что это может означать долгосрочное партнерство, а Beyond станет поставщиком McDonald’s.

В сентябре прошлого года McDonald’s начал тестировать бургер без мяса. Рестораны в Германии, например, добавили в свои меню вегетарианские гамбургеры. Пока не известно, сколько веганских позиций в меню McDonald’s появится в следующем году и в каких странах они будут доступны.