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McDonald’s начнет производить искусственное мясо для бургеров

McDonald’s планирует запустить в следующем году производство собственной веганской котлеты для бургеров McPlant, пишет CNBC.

Пока речь идет о заменителе говядины, но в будущем в ресторанах сети может появиться и веганская курица. В проекте участвует производитель искусственного мяса Beyond Meat. Инвесторы предположили, что это может означать долгосрочное партнерство, а Beyond станет поставщиком McDonald’s.

В сентябре прошлого года McDonald’s начал тестировать бургер без мяса. Рестораны в Германии, например, добавили в свои меню вегетарианские гамбургеры. Пока не известно, сколько веганских позиций в меню McDonald’s появится в следующем году и в каких странах они будут доступны.

11 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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