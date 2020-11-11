Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в фильме «Фантастические твари»

После своего проигрыша в суде по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд Джонни Депп сообщил, что компания Warner Bros. попросила его оставить роль Грин-де-Вальда, которую он исполнил в фильмах «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Из-за скандального дела, в котором Деппа признали виновным в домашнем насилии в отношении Херд, сильно пострадала его репутация — теперь от актера могут отвернуться многие голливудские киностудии. Warner Bros. это уже сделала.

Джонни Депп в фильме «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда»

Студия, надо сказать, времени даром не теряла и уже нашла 57-летнему Деппу замену. Согласно изданию Deadline, роль Деппа достанется 54-летнему датскому актеру Мадсу Миккельсену: ожидается, что именно он снимется в сиквеле фильма режиссера Дэвида Йейтса.

Мадс Миккельсен

Работа над третьей частью «Фантастических тварей» началась в сентябре, несмотря на то что студия ждала, чем закончится судебное разбирательство Деппа и Херд. Когда британский судья вынес решение не в пользу Деппа, Warner Bros. решила прекратить сотрудничество с актером.

Джонни Депп покинет франшизу «Фантастические твари». Мы благодарим Джонни за его работу над фильмами,

— говорится в заявлении компании.

Джонни Депп в фильме «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда»

Депп успел сняться только в одной сцене фильма, но по условиям контракта он в любом случае получит гонорар в 10 миллионов долларов, вне зависимости от того, в скольких эпизодах он появится. Поклонники Деппа уже запустили онлайн-петицию с требованием вернуть актера в фильм. Ее подписали уже более 147 000 человек.

Мадс Миккельсен пока не делал официальных заявлений о своем участии в фильме. По слухам, с ним пока еще ведут переговоры. Миккельсен сыграл в таких известных фильмах, как «Казино Рояль» и «Доктор Стрэндж», а также сериале «Ганнибал». А вчера в Москве состоялась премьера нового фильма с его участием — картины «Еще по одной», которая уже получила несколько наград на международных кинофестивалях и собирается претендовать на «Оскар». Ожидается, что новая часть «Фантастических тварей» выйдет летом 2022 года.