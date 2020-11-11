Кейт Миддлтон пообщалась с семьями погибших британских военнослужащих по видеосвязи

Вчера 38-летняя Кейт Миддлтон приняла участие в видеовстрече с семьями погибших военнослужащих, чтобы услышать от них, какое воздействие на них оказывает Неделя памяти. Она проходит в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти павших.

Кейт, которая была одета в белую блузку с эмблемой в виде красного мака (символ памяти павших) на черном воротнике, вышла на связь из собственного дома — на заднем фоне были видны портреты их с Уильямом детей.

Кейт поговорила с родными военных о поддержке, которую они получают от членов сообщества Вооруженных сил и от Королевского британского легиона.

Я уверена, что вы каждый день вспоминаете своих близких. И это так важно, что нация собирается вместе и проводит время, думая о тех, кто погиб, и о семьях, которые пострадали. Для меня было большой честью говорить со всеми вами. И я думаю, что говорю от имени всей нации, что вы должны гордиться своими близкими, тем, какие жертвы они принесли, храбростью, которую они проявили,

— отметила она.

Герцогиня поговорила с 11-летним Чарльтоном Тейлором, которому было всего десять месяцев, когда его отец, королевский морской пехотинец Майкл Тейлор, был убит в бою в Афганистане в 2010 году. Мальчик показал Кейт медали своего отца, которые тот получил за участие в войне в Афганистане и в Ираке.

То, что ты их носишь, очень значимо,

— отметила она.

Его мать Соня Флеминг объяснила Кейт Миддлтон, что она осталась с маленьким сыном и его старшими братьями, которым было 11 и 13 лет, но Королевский британский легион сыграл жизненно важную роль в поддержке семьи. Он оказывает пожизненную поддержку всем тем, кто служил в Британских вооруженных силах, а также их семьям. Легион помогает семьям погибших с расходами на похороны, оказывает постоянную эмоциональную поддержку и проводит консультации по поддержке психического здоровья.