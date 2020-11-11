Итан Хоук сыграет солдата в военном триллере «Нули и единицы»

Итан Хоук сыграет главную роль в военном триллере Абеля Феррары «Нули и единицы» (Zeros and Ones).

Как сообщает variety, актер сыграет Джей Джея — американского солдата, запертого в Риме во время военного локдауна. Со взрыва Ватикана начинается путь героя к борьбе с незнакомым врагом, угрожающим всему миру.

В ленте также сыграют Кристина Кириак и Фил Нилсон. Съемки стартуют в Италии уже в этом месяце.

«Я с нетерпением жду начала съемок на следующей неделе. Поскольку сценарий был написан во время пандемии и с расчетом на текущие обстоятельства, производственный процесс будет безопасен для участников», — отметил режиссер Абель Феррара.

Дата премьеры картины пока не сообщается.