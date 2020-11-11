Умер премьер Бахрейна, занимавший свою должность 50 лет В Венгрии хотят внести в Конституцию определение пола » Исполнитель главной роли в культовой кинотрилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс через 30 лет вновь сыграл своего героя «Даже на несколько секунд появиться на экране — большое дело для меня, рад, что вы меня не забыли» Исполнитель главной роли в культовой фантастической кинотрилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс через 30 лет вновь сыграл своего героя — повзрослевшего Марти Макфлая По его словам, он согласился снова сыграть Макфлая в качестве подарка сыну своего друга, лидера британской рок-группы Coldplay Криса Мартина, чьим любимым фильмом является «Назад в будущее» Трейлер к видеоклипу на песню Holiday рэпера Lil Nas X изображает Санта Клауса, выталкиваемого из салуна времен освоения Дикого Запада. Рэпер подбирает оброненную тем красную шапку, после чего узнает, что он назначен «новым Сантой» и должен отправиться в будущее За всем этим наблюдает Марти Макфлай, который по сюжету фильма «Назад в будущее-3» временно застрял в ковбойском городке позапрошлого века. Когда Lil Nas X садится в оленью упряжку Санта-Клауса, Макфлай кричит ему: «Делай что хочешь, только не попадай в 2020 год!» В 1991 году, спустя год после завершения работы над трилогией «Назад в будущее», Фокс во время съемок комедии «Док Голливуд» заметил, что у него дрожат руки. Вскоре у актера диагностировали болезнь Паркинсона. Обычно она поражает людей старшего возраста, а ему тогда было всего 30 В 1998 году он сообщил о своем недуге публике Последней крупной ролью Фокса стал молодой заместитель мэра Нью-Йорка в телесериале «Спин-сити», которого он сыграл в четырех сезонах картины в 1996-2001 годах Впоследствии он появлялся в гостевых ролях в сериалах «Юристы Бостона», «Хорошая жена», «Спаси меня» и «Клиника», озвучивал мультфильмы и Марти Макфлая в видеоигре 2015 года Lego Dimensions Фокс — пятикратный лауреат премии «Эмми», четырехкратный лауреат «Золотого глобуса» и двукратный обладатель премии Гильдии киноактеров США.

Он выпустил три автобиографии, в одной из которых поведал, что после тяжелого диагноза запил, из-за чего едва не потерял семью В последние годы к двигательным проблемам у него прибавились некоторые трудности с речью, которые актер лечил при помощи скороговорок «У меня всегда была профессиональная память на слова, а две последние работы дались мне нелегко, потому что в них было много текста», — рассказал Фокс журналу People, добавив, что отныне его главным занятием, вероятно, станет писательство

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