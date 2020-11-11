Инсайдер: отношения между Меган Фокс и Брайаном Остином Грином обострились

В конце мая Меган Фокс и Брайан Остин Грин, прожившие в браке 10 лет, объявили о своем расставании. Изначально звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» призналась, что всегда будет любить Меган и постарается сохранить с ней дружеские и доверительные отношения ради их троих общих сыновей. Однако в итоге все пошло не по изначальному плану Грина.

Так, в недавнем разговоре с изданием Us Weekly один из близких друзей звезд признался, что в последнее время их отношения стали значительно хуже. По словам инсайдера, у Брайана никак не получается наладить контакт с бывшей женой из-за ее взрывного характера.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Отношения между Меган и Брайаном обострились. Меган может быть очень непоследовательной и непредсказуемой в своих действиях. Это и является главной причиной их расставания. Она может быть очень горячей, а потом резко остыть. За этими ее изменениями всегда очень трудно уследить. С Меган довольно трудно иметь дело,

— рассказал аноним в беседе с журналистами.

Он также уточнил, что если раньше отношения Меган с ее новым бойфрендом Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly, были проблемой для Брайана, то теперь они его совсем не заботят. Инсайдер рассказал, что противоречия Меган с бывшим мужем также никак не повлияли на ее роман с Бэйкером: сейчас их связь крепка как никогда.

Напомним, в начале ноября Меган Фокс предъявила Брайану Остину Грину публичную претензию в том, что он намеренно изображает ее плохой матерью. Под новым снимком в инстаграме бывшего супруга, на котором он предстал с одним из их сыновей, актриса поинтересовалась у Брайана, зачем он постоянно постит фото с детьми, как бы намекая поклонникам, что он проводит с ними много времени, а она сама никогда не бывает рядом.

Я знаю, что ты любишь своих детей. Но я не знаю, почему ты не можешь перестать использовать их для «показухи» в своем инстаграме. Ты так озабочен тем, чтобы выставить меня в роли матери, которой постоянно нет рядом, а себя изобразить отцом года. Поздравляю, ты действительно замечательный человек! Зачем тебе нужно использовать интернет, чтобы показать, что дети любят тебя, ведь это и так очевидно?

— выразила свое возмущение Меган.

Вскоре в этом вопросе Фокс поддержали две бывших возлюбленных Брайана Остина Грина. Сначала это сделала мать старшего сына Грина Ванесса Марсил. В своем инстаграме она поделилась загадочным постом, который, как решили многие интернет-пользователи, посвятила именно Фокс.

Как я и говорила… Тайное всегда становится явным…

— написала тогда Марсил.

Ванесса Марсил с сыном Кассиусом

На сторону Меган встала и 26-летняя модель Кортни Стодден, с которой Брайан начал встречаться после расставания с женой. В своем микроблоге Кортни заявила, что Фокс никогда не была матерью-кукушкой, а также обвинила экс-возлюбленного в том, что он использует своих детей ради того, чтобы выставить себя в хорошем свете.

По словам Стодден, она никогда не видела детей в доме Брайана, потому что они все время проводили со своей матерью. Модель также заявила, что Грин часто врал ей о встречах с детьми, чтобы прикрыть свои измены с другими женщинами. Сам Брайан, к слову, не стал ввязываться в публичный конфликт и оставил обвинения своих бывших возлюбленных без комментариев.