Это оккупанты, — американский генерал Ходжес о российских «миротворцах» в Карабахе

Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес скептически относится к введению в Нагорный Карабах российских т.н. «миротворцев».

Об этом он заявил на Львовском форуме по вопросам безопасности, который проходит 9-14 ноября в формате видеоконференций, передает Укринформ.



«Я всегда скептически отношусь к российским «миротворцам». Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», — сказал генерал, оценивая перспективы размещения российского контингента в Нагорном Карабахе.



По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в попытке аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.