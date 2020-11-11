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Это оккупанты, — американский генерал Ходжес о российских «миротворцах» в Карабахе

Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес скептически относится к введению в Нагорный Карабах российских т.н. «миротворцев».
Об этом он заявил на Львовском форуме по вопросам безопасности, который проходит 9-14 ноября в формате видеоконференций, передает Укринформ.

Это скорее оккупанты - генерал Ходжес о «российских миротворцах» в Карабахе
«Я всегда скептически отношусь к российским «миротворцам». Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», — сказал генерал, оценивая перспективы размещения российского контингента в Нагорном Карабахе.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в попытке аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.

11 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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