Домом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне завладела дочь Нурсултана Назарбаева

Как сообщает издание The Times, владелицей дома по адресу Бейкер-стрит, 221b, в котором английский писатель Артур Конан Дойл «поселил» знаменитого сыщика Шерлока Холмса, является 57-летняя дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига.

Издание пишет, что семье Назарбаева принадлежат несколько домов и земля на улице Бейкер-стрит: с дома 215 по дом 237. Их общая стоимость оценивается в 185 миллионов долларов. Издание также отмечает, что слухи о владельце знаменитой квартиры, где сейчас располагается музей, ходили много лет. Имена тех, кому принадлежит один из самых популярных домов в столице Великобритании, стали известны благодаря утечке юридических документов, которые попали в распоряжение журналистов новостного сайта SourceMaterial.

Формально, правда, этими домами на Бейкер-стрит владеет компания Farmont Baker Street Limited: она приобрела их в 2005 году. Во всяком случае, так записано в земельных реестрах. Однако в 2015 году контроль над собственностью перешел семье Назарбаева.

От комментариев представители дочери экс-президента Казахстана отказались. К слову, несколько лет назад журнал Forbes оценил ее состояние в несколько сотен миллионов долларов.